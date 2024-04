Triglavani prekinili niz porazov in so bližje obstanku Sportal Na sporedu je 26. krog prvega dela lige Nova KBM, klubi se še naprej borijo za mesta v končnici in tudi za obstanek. Na prvi sobotni tekmi so košarkarji kluba ECE Triglav premagali tretjeuvrščeno Ilirijo s 93:72

Sorodno