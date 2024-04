Osrednjo prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku so leta 1981 Trebanjci pripravili 6. februarja v Galeriji likovnih samorastnikov. Obiskovalci so najprej prisluhnili recitatorjem, ki so predstavili avtorje literarnih besedil iz nove številke Samorastniške besede, izšle tisti dan, nato pa so prisostvovali podelitvi priznanj, ki jih je zaslužnim ljubiteljskim kulturnim delavcem izročil Frane Vi ...