FOTO: Grozljive posledice nesreče, ki jo je povzročil 22-letni Slovenec Lokalec.si 22-letni Slovenec je na cesti med Mežico in Pliberkom na avstrijskem Koroškem, povzročil prometno nesrečo, navaja svet24.si. Po poročilu avstrijskih policistov je v rahlem desnem ovinku med naseljema Šentjur (St. Georgen) in Podkraj (Unterort) zaradi previsoke hitrosti zapeljal na levo stran ceste in s cestišča naravnost v avto, ki je bil parkiran pod nadstreškom za avtomobile pred eno izmed hiš, ...

