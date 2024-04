Umrl je ameriški filozof Daniel Dennett Dnevnik Umrl je ameriški filozof Daniel C. Dennett. Star je bil 82 let. V ZDA je veljal za enega od najbolj branih in obravnavanih sodobnih filozofov. Umrl je v petek v Portlandu v ameriški zvezni državi Maine zaradi zapletov pri bolezni pljuč, je ameriškim...

