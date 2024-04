FOTO in VIDEO: V Mariboru proslavili 100 let organiziranega radioamaterstva, ki je pomembno tudi pri reševanju težav pri naravnih nesrečah Lokalec.si Danes, v soboto, 20. 4. 2024, ob 11. uri so v veliki dvorani Uprave RS za zaščito in reševanje pripravili veliko proslavo ob 100-letnici organiziranega radioamaterstva v Mariboru. Predsednik Radiokluba Maribor Bojan Majhenič je povedal, kako se je pred stotimi leti pravzaprav začelo. Takrat je namreč v časopisu Marburg Zeitung bil obajvljen oglas, v katerem je bilo vabilo, da se naj zainteresiran ...

