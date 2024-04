Beneški bienale nagradil projekta, ki se ukvarjata s staroselci v Avstraliji in Novi Zelandiji RTV Slovenija Na 60. beneškem umetnostnem bienalu so nagrado zlati lev podelili avstralskemu paviljonu, ki obravnava zgodovino aboriginov, in novozelandskemu kolektivu Mataaho Collective, ki se posveča življenju in znanju Maorov.

