'Reka ni smetišče': iz Ljubljanice potegnili kolesa, skiroje in drugo nesnago 24ur.com S čiščenjem reke Ljubljanice se zaključuje tradicionalna mesečna spomladanska okoljska akcija Za lepšo Ljubljano, ki prebivalce spodbuja k skrbi za čisto in urejeno mesto. Medtem ko je čiščenje reke v preteklih letih potekalo od Špice do osrednje tržnice, pa so letos traso podaljšali vse do Plečnikovih zapornic. In kaj vse so potegnili ven iz reke, ki teče skozi slovensko prestolnico? Kolesa, ski...

