Reinicke: Nemčija je brez vizije glede prihodnosti Bližnjega vzhoda RTV Slovenija Prizadevanja za priznanje Palestine so koristna, toda to je le korak do dejanske vzpostavitve palestinske države, do katere bo preteklo najmanj 20 let, ocenjuje nekdanji diplomat in nekdanji posebni odposlanec EU-ja za Bližnji vzhod Andreas Reinicke.

