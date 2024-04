Radomljani po novem porazu še korak bližje izpadu 24ur.com V tekmi 32. kroga slovenskega nogometnega prvenstva sta se v Domžalah udarila Radomlje in Mura. Gostitelji, ki se krčevito borijo za obstanek, so morali priznati premoč Sobočanom (1:2) in tako ostajajo glavni kandidati za izpad v nižji rang tekmovanja.

