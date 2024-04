Na Kanarskih otokih so se danes potekale nove demonstracije proti množičnemu turizmu. Kot opozarjajo domačini, so milijoni obiskovalcev prevelika obremenitev za otočje. Po navedbah policije se je po različnih mestih zbralo 20.000 ljudi, demonstracije v podporo pa so se odvijale tudi po celinski Španiji.