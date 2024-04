Danes so na plenumu Gasilske zveze Slovenije podelili najvišja priznanja v gasilstvu. Podelitve se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se je gasilcem zahvalila za nesebično pomoč ob naravnih nesrečah. "Vaše osnovno poslanstvo je nesebično in plemenito: reševanje življenj in premoženja. To počnete v velikih stiskah in kriznih situacijah, ko nas preizkuša narava in ko potr ...