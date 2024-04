WFC BRAVE CF: Zmaga Drnovška na debiju v mešanih borilnih veščinah 24ur.com Ljubitelji mešanih borilnih veščin so zapolnili ljubljansko Halo Tivoli in napočil je čas za veledogodek slovenske organizacije WFC in bahrajnske BRAVE CF. Vsi, ki si niste uspeli zagotoviti vstopnic, si lahko šov, na katerem bodo sodelovali tudi štirje slovenski borci, ogledate v živo na Kanalu A in VOYO.

Omenjeni Hala Tivoli

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Luka Mezgec

Tanja Fajon