(VIDEO) “Večina Republikancev proti. Sramota!” – Žiga Turk se zgraža nad republikanci, čeprav je demokratska večina ameriški kongres potrdil pomoč Ukrajini, Izraelu in Tajvanu topnews.si – Predstavniški dom ameriškega kongresa je z večmesečno zamudo danes ločeno potrdil skupaj 95 milijard dolarjev vredne zakone o izredni pomoči tujini, pri čemer bo Ukrajina dobila skoraj 61 milijard dolarjev, Izrael 26 milijard, indo-pacifiška regija – večinoma Tajvan – pa osem milijard dolarjev, poroča CNN. JUST IN: House Speaker Mike Johnson comments on the […]...

