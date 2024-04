Zaletu ZKB FerroJulia še zadnje tri točke, SloVolley po petih nizih Primorski dnevnik ODBOJKA ŽENSKA C-LIGA Zalet ZKB FerroJulia – Rizzi Volley 3:0 (25:12, 30:28, 25:23) Zalet: Vattovaz, Vigini, F. in I. Misciali, Giurda, Furlan, De Walderstein (L1), Surian 0, Gulich 0, nv. Tromba, Vidoni, Stergonšek, Močnik (L2). Trener: Privileggi. Odbojkarice Zaleta ZKB FerroJulia so nastope v letošnji sezoni končale tako, kot so si želele: z zmago pred domačimi zvestimi navijači. Prvi niz je sicer ...

