Regres 2024: Komu, koliko in do kdaj mora biti izplačan Demokracija Piše: Moja Dolenjska Regres 2024, ki bo ali pa je že bil izplačan zaposlenim, je odvisen od vsakega posameznega delodajalca. Ali veste, koliko znaša minimalni regres 2024? Do kdaj je treba izplačati regres v letu 2024 in kolikšen je ta lahko, da ni obdavčen. Regres je neodavčen do 100 odstotkov povprečne bruto plače v državi. Zagotovljen in obvezen znesek regresa za letni dopust je 1.253,90 evra, ...

Sorodno

Omenjeni Dohodnina

pokojnine Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tadej Pogačar

Janez Janša

Aleš Hojs

Borut Pahor