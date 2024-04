V Občini Grosuplje konec meseca zaključujejo projekt Znanje za gospodaren odnos do narave Zagon, v okviru katerega so obnovili 46 hektarjev mokrišč in drugih ekosistemov na območju Krajinskega parka Radensko polje. V četrtek so v okviru projekta uradno odprli tudi učno pot od Male Račne do Kopanja.