FOTO: Nad slovensko-hrvaško mejo letalo pušča nenavadne kroge, razlogi za to pa … Lokalec.si Po družbenem omrežju Facebook je vse več fotografij sledi, ki jih pušča letalo, ki leti na območju slovensko-hrvaške meje. Ljudje se sprašujejo, zakaj to počne in ali kaj pušča v zrak. Slovenski letalski portal odgovarja: “Današnje dopoldne precej pozornosti pritegnejo krogi na območju slovensko-hrvaške meje. Ne gre za nič nevarnega, gre za sled, ki jo pušča letalo, ki na višini 28 tisoč čevljev kroži za namene posredovanja TV signalov. Na tem območju danes namreč potekajo hitrostne preizkušnje v rally-ju.”

