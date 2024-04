Clippersi na prvi tekmi končnice nadigrali nerazpoloženi Dallas 24ur.com Košarkarji Dallasa so izgubili prvo tekmo končnice lige NBA. Na gostovanju so bili od Teksašanov boljši košarkarji moštva Los Angeles Clippers, ki so slavili s 109:97. Moštvi za uvrstitev v polfinale zahodne konference igrata na štiri zmage, naslednja tekma v seriji pa sledi v noči iz torka na sredo.