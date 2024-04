Clippersi na prvi tekmi verjetno brez Leonarda RTV Slovenija Končnica se danes začenja tudi za Luko Dončića. Tretjič v zadnjih petih sezonah se bodo v uvodnem krogu končnice srečali LA Clippersi in Dallas. Mavericksi so izgubili napeta obračuna v letih 2020 in 2021.

