Akademski kipar Boštjan Kavčič, Tolminec po koreninah, duši in srcu, se je pred desetimi leti z družino preselil na zapuščeno posest v belokranjske Rodine, kamor ga je zvabila narava, na samo, med travnike in gozdove, h kamnu. Z ženo in s tremi otroki so z naravnimi materiali obnovili zapuščeno kmetijo in hiško. Vse na roke. Izjemen umetnik, ki se mu je spoštljiv odnos do narave vtisnil v DNK, v ...