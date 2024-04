Življenje 18-letnika je ogroženo Lokalec.si Včeraj, okoli 12. ure so bili policisti obveščeni o dogodku, kjer je 18-letni moški pri opravljanju gradbenih del padel z odra okoli 3 metre v globino. Po do sedaj zbranih obvestilih je na oder vlekel železo palico s katero je zadel v električno napeljavo. Zaradi udara elektrike je izgubil ravnotežje in padel z odra. Pri tem se je huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UB ...

