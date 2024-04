Pogačar do druge zmage v Liegeu: »Dirkal sem za Urškino mamo« Dnevnik Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec prestižne enodnevne klasike Liege - Bastogne - Liege. To je njegova druga zmaga na tej dirki po letu 2021 in skupno šesta na največjih enodnevnih dirkah na svetu

Sorodno

































Omenjeni Španija

Tadej Pogačar Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Luka Dončić

Anže Kopitar

Tanja Fajon

Borut Pahor