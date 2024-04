Mariborčani nadigrali Rogaško, Domžale premagale Celjane 24ur.com Nogometaši Maribora so na prvi nedeljski tekmi 32. kroga prve lige pred praznimi tribunami in polno južno ploščadjo z rezultatom 3:0 brez težav premagali Rogaško, Celjani pa so na domačih tleh proti Domžalam klonili z 2:3.

Sorodno