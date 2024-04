Arsenal in Liverpool spet na pravi poti, izenačena na vrhu Sportal V angleškem prvenstvu se nadaljuje troboj za naslov prvaka. Ta se je po izpadu vseh treh najboljših ekip iz lige prvakov še zaostril, saj so Manchester City, Arsenal in Liverpool vse sile usmerili v domačo ligo. Topničarji so v soboto zvečer na gostovanju z 2:0 premagali Wolverhampton in skočil na prvo mesto. Ima pa enako točk kot Liverpool, ki je v nedeljo s 3:1 premagal Fulham. Manchester City j...

