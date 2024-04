Dunajska cesta: Namestili še drugo ogromno konstrukcijo nadvoza Dnevnik Minuli konec tedna je bil del Dunajske ceste na odseku med Tivolsko in Vilharjevo cesto za ves promet zaprt med 19. in 5. uro. Nočna zapora je bila potrebna zaradi dostave in nameščanja še druge konstrukcije novega železniškega nadvoza....

Omenjeni Ljubljana

Slovenske železnice Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Luka Dončić

Matjaž Han

Tanja Fajon

Josip Iličić