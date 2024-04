Zaradi grožnje z bombo evakuirali letališče Dnevnik Na drugem največjem letališču na Danskem so policisti v soboto aretirali moškega, ki je po navedbah policije povezan z grožnjo z bombo, ki so jo na letališču Billund v središču države prejeli v petek zvečer. Zaradi grožnje z bombo so oblasti z...

