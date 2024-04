Luka Dončić po katastrofalnem polčasu Dallasa v L.A. doživel razočaranje #video Sportal Košarkarji Los Angeles Clippers so v uvodni tekmi končnice lige NBA na krilih natančnih metov za tri točke ugnali Dallas Mavericks (109:97). Pri gostih, ki so v prvem polčasu dosegli zgolj skromnih 30 točk, sta Luka Dončić (33) in Kyrie Irving (31) pogrešala bolj razigrane soigralce. Zmaga gostiteljev je še toliko bolj vredna, saj so jo dosegli brez poškodovanega Kawhija Leonarda. Boston je visoko...

