Leto 2023 z izgubo zaključilo 12 od 27 bolnišnic: "Ponovil se bo scenarij iz leta 2016" SiOL.net Lani je z izgubo zaključilo 12 od 27 bolnišnic, kažejo podatki Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Največjo izgubo, to je 20,7 milijona evrov, je imel UKC Ljubljana. Največ presežka, to je 5,5 milijona evrov, pa so imeli v Splošni bolnišnici Novo mesto. Kumulativna izguba bolnišnic, torej skupna izguba, je lani znašala 204,3 milijona evrov. To je več kot leta 2016, pred sprejetjem interventn...

