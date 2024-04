Slovenska otroka umrla med operacijama v Izraelu: kaj je pokazal izredni nadzor? 24ur.com Septembra lani smo poročali o dveh tragičnih zgodbah. Tako desetmesečna Aisha Nur Kolupčić kot osemmesečni Luka Smajić sta se rodila s hudo srčno napako, najprej so ju zdravili v ljubljanskem UKC, ko pa je "zmanjkalo" srčnih kirurgov, so ju napotili na operacijo v Izrael, kjer sta v razmiku dveh dni oba umrla. Starši so prepričani, da bi bili njuni zgodbi lahko povsem drugačni, če se na otroški s...

