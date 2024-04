'Ekstremni vročinski stres je enakovreden občutku temperature nad 46 stopinj Celzija' 24ur.com Evropa je lani zabeležila rekordno število ekstremnih vročinskih stresov, sta ob dnevu Zemlje objavila Kopernikov center za klimatske spremembe, ki deluje pod okriljem EU, in Svetovna meteorološka organizacija (WMO). Ti pojavi povzročajo milijardne škode in prizadenejo več milijonov ljudi. Še posebej nevarne so njihove posledice na zdravje ljudi.

