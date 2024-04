Koliko podatkov lahko naenkrat nosite s seboj? Stoletja smo pomembne spomine in informacije ohranjali tako, da smo jih zapisali na različne medije – od zavozlanih vrvic, glinenih tablic, zvitkov, rokopisov, knjig, luknjanih kartic in trdih diskov do najnovejših diskov SSD. Poglejmo, kako so se skozi leta spreminjale potrebe človeštva in naše sposobnosti. Prvi znani primer shranjevanja podatkov ...