Kolesarski klub Perutnina Ptuju je v soboto, 20. aprila, v Hajdošah pri Ptuju vzorno pripravil dirko - POKAL POLI za deklice, dečke, mlajše mladince, mlajše in starejše mladinke ter članice. Naše kolesarke in kolesarji so osvojili 5 medalj (eno zlato, dve srebrni in dve bronasti) in dosegli še nekaj uvrstitev med najboljših deset. preberite več » ...