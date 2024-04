Jaka Blažič se je navijačem za "sezono brez smisla" opravičil RTV Slovenija Po razprodaji ugleda v Evropskem pokalu so se slabe igre košarkarjev Cedevite Olimpije prenesle tudi v Ligo ABA, ki so jo končali prej, kot so pričakovali. Mega jih je z 2:0 v zmagah izločila že v četrtfinalu.

