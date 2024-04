Svetovna vojaška poraba rekordna tudi v letu 2023 Lokalec.si Države po svetu so v letu 2023 vojskam namenile skupno 2,4 bilijona ameriških dolarjev, kar predstavlja deveti zaporedni absolutni rekord in 6,8-odstotno rast na letni ravni, ugotavlja danes objavljeno poročilo Mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (Sipri). Gre za najvišji skok porabe po letu 2009, daleč največja potrošnica ostajajo ZDA. Prvič po letu 2009 so raziskovalci zabeležili porast p ...

Sorodno