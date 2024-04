Minister Šarec na zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve v formatu zunanjih in obrambnih ministrov Vlada RS Minister za obrambo Marjan Šarec se je v Luksemburgu udeležil zasedanja Sveta Evropske unije za zunanje zadeve v skupnem formatu zunanjih in obrambnih ministrov. Tema srečanja je bila pospešitev in okrepitev vojaške pomoči Ukrajini ter krepitev njene pripravljenosti in odpornosti.

