Na Dolenjskem zagorela hiša, tri osebe so morali začasno preseliti N1 V nedeljo dopoldne je v bližini Novega mesta v kraju Lipnik zagorela stanovanjska hiša. Gasilci so požar omejili in pogasili, poškodovan pa ni bil nihče. Po nestrokovni oceni je požar povzročil za 70.000 evrov škode.

