Iran in Pakistan krepita sodelovanje tudi na varnostnem in vojaškem področju SiOL.net Predstavniki Irana in Pakistana so ob današnjem obisku iranskega predsednika Ebrahima Raisija v Islamabadu podpisali več osnutkov sporazumov o krepitvi sodelovanja med državama na varnostnem, trgovinskem, energetskem in kulturnem področju, poročajo tuje tiskovne agencije. Državi sta se med drugim zavezali skupnemu boju proti terorizmu.

