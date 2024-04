Svojci že več dni pogrešajo 69-letnico Lokalec.si Danes so bili policisti obveščeni, da je od prejšnjega tedna pogrešana 69-letna Ivanka Bobek iz Celja. Nazadnje so jo opazili v centru Celja, v petek, 19. aprila 2024. Vse, ki so jo opazili ali vedo kje bi lahko bila, prosimo za informacije. Sporočijo jih lahko na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400, na številko 113 ali na anonimno številko Policije 080 12 00.

