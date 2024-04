Novo poglavje Pravopisa 8.0: zakaj pišemo ministrski in tabelni in zakaj helikopterski? RTV Slovenija Sodelavci ZRC SAZU so predstavili novo poglavje Pravopisa 8. 0 za javno razpravo z naslovom Glasovno-črkovne premene. Načrt je, da bi vsa preostala poglavja za javno razpravo pripravili najkasneje v letu in pol.

Sorodno