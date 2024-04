V Italiji aretirali 13 zaporniških paznikov zaradi domnevnega mučenja mladoletnih zapornikov RTV Slovenija Italijanska policija je prijela 13 zaporniških paznikov, ki so osumljeni mučenja in slabega ravnanja z mladoletnimi zaporniki v centru za pridržanje mladoletnikov v Milanu. V okviru preiskave so suspendirali še osem paznikov.

Sorodno