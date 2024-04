Pametne digitalne javne storitve za pospeševanje preobrazbe gospodarstva, družbe in javne uprave Vlada RS Ministrstvo za digitalno preobrazbo bo pospešilo digitalno preobrazbo gospodarstva, družbe in javne uprave s projektom Pametne digitalne javne storitve. Evropska sredstva za ta projekt je odobrilo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Projekt je vreden 26,8 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo prispeval 15,5 milijona evrov.

