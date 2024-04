Mervar: Izjave GZS o nevzdržnih stroških energentov in energije so "v večini primerov izkrivljene" Svet 24 Nominalne rasti stroškov za električno energijo največjih poslovnih odjemalcev, ki so priključeni na distribucijsko omrežje, so bile visoke, a glede na delež teh stroškov v prihodkih niso razlog morebitnega nižjega obsega poslovanja in slabših poslovnih izidov, je v analizi ugotovil direktor Elesa Aleksander Mervar.





