Neurja na jugu Kitajske zahtevala smrtne žrtve Dnevnik Po neurjih, ki so v zadnjih dneh zajela jug Kitajske, so umrli štirje ljudje, še deset jih pogrešajo, so danes poročali državni mediji. Več kot sto tisoč ljudi so medtem zaradi hudih nalivov evakuirali.

