V Nemčiji in na Otoku prijeli domnevne vohune: 'Kitajska agresivno napada' 24ur.com Nemčija in Velika Britanija sta prijeli domnevne vohune, ki naj bi posredovali tajne informacije Kitajski. Na Zahodu se namreč vse bolj krepi zaskrbljenost zaradi agresivnega kitajskega vohunjenja, kitajske obveščevalne službe naj bi namreč ciljale na podjetja, industrijo in znanost.

