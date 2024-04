Danes pozivajo k odstopu sodnika Jakliča, a kje so bili s pozivi ob lažeh Accetta? Nova24TV Danes od ustavnega sodnika ddr. Klemna Jakliča predsednica DZ zahteva odstop, čeprav je v zvezi z opravljanjem popoldanske dejavnosti, ki so mu jo očitali v Mladini, pojasnil, da je bilo vse skladno z zakonom. A spomnimo na leto 2018, ko je ustavni sodnik Matej Accetto (dokazano) lagal, nato pa nekaj let kasneje očitno sodeloval pri aktivistični akciji “depolitizacije” RTVS, na kar je spomnil ...

