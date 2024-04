Prebivalci Anhovega in Deskel po novem priključeni na vodni vir Mrzlek RTV Slovenija V Desklah v občini Kanal ob Soči so slovesno odprli priključek na vodni vir Mrzlek. Priključitev so prebivalci zahtevali po onesnaženju pitne vode julija 2020. Večina sredstev za projekt je bila zagotovljena iz državnega proračuna.

