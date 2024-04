Letošnji prvi prijavni rok za vpis na fakultete kaže, da se nadaljuje trend padanja zanimanja za učiteljske poklice, pa tudi na splošno za humanistiko in družboslovje. Vse manj dijakov se vpisuje na študije jezikov. Po drugi strani pa ima omejitev vpisa veliko naravoslovnih in tehničnih programov, med njimi strojništvo, gradbeništvo in računalništvo.