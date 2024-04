Bo napovedana pozeba uničila sadjarjem pridelek? Marsikateri sadjar je včeraj preventivno škropil sadno drevje, da bi preprečil še večjo škodo zaradi pozebe. Tako je bilo tudi v Sadjarstvu Grmek, kjer so jablane škropili z naravnimi biostimulatorji. Vsaka temperatura pod ničlo je nevarna za sadje v fenofazi, sploh ker je bilo februarja in marca toplo. Da bi preprečili škodo, so ponoči v sadovnjaku tudi kurili. Več v prispevku.