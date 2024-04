Golobov “dream team” z velikimi spremembami: po novem nosilka Irena Joveva, Aleksander Merlo odpadel Demokracija Piše: G. B. Čeprav je še nedavno Gibanje Svoboda na kontraverznem pikniku v Zbiljah predstavila kandidatno listo z nosilcem Aleksandrom Merlom, je očitno prišlo do velikih sprememb. Po novem nesojenega nosilca liste sploh ni več na listi! Svet Gibanja Svoboda je namreč sinoči soglasno potrdil kandidatno listo za prihajajoče evropske volitve in znova poskrbel za nekaj presenečenj. Irena Joveva, do

