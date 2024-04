Bodo Kamničanke ubranile naslov ali bodo Mariborčanke podaljšale serijo? Sportal V Kamniku bo danes tretja tekma finalne serije ženskega državnega odbojkarskega prvenstva. Po dveh tekmah Calcit Volley proti Novi KBM Braniku vodi z 2:0 in bo tako imel prvo zaključno žogo za peti zaporedni naslov in deveti nasploh. Novogoričanke so v boju za tretje mesto v ponedeljek serijo proti Šempetrankam izenačile.

